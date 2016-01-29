Лингард: «Все еще привыкаю к роли защитника»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард признался, что ему непросто привыкнуть к своей новой роли в клубе.
Лингард привык играть в атаке, но в последнем матче главный тренер Луи ван Гаал поставил его в защиту.
"Я играл в защите перед началом сезона, и во время своей дебютной игры. Надо адаптироваться.
Я играл слева и справа, однако к позиции в обороне надо привыкнуть. Я старался атаковать как можно чаще, но так приходиться думать и о своих воротах.
Крайний защитник должен находить правильный баланс между атакой и обороной", - сказал Лингард.
Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»