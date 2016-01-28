Кержаков: «Президент и главный тренер «Цюриха» звонили и спрашивали: «Когда же ты решишься?»

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков, выступающий на правах аренды за "Цюрих", в интервью "Спортфакту" рассказал, какие клубы, кроме швейцарцев, проявляли интерес к его персоне.

– Какими же были варианты?

– Разными. Был интерес в Англии, но там не хватало трех матчей за сборную для получения рабочей визы. В Испании обо мне еще, видимо, помнят.

– И вы не вернулись на Пиренеи?!

– Тут очень важен был такой момент: сходу, без подготовки я вряд ли бы смог конкурировать в приличном чемпионате, просто физически не выдержал бы, а в Испании, где перерыва практически нет, включаться надо было именно сразу, без всяких пауз. Поэтому цюрихское предложение представлялось гораздо более рациональным: месяц предсезонной подготовки – это как раз то, что нужно было для возвращения кондиций.

К тому же "Цюрих" проявил неподдельную заинтересованность в моей персоне – ее высказали и президент клуба, и главный тренер. Когда я взял паузу на размышление, они постоянно звонили и интересовались: ну когда же, когда ты решишься. Едва ли не ежедневно. Такое отношение всегда подкупает.

В итоге все получилось по уму – нагрузки первой тренировочной недели дались настолько тяжело, что происходи это уже в ходе сезона, любой тренер вполне резонно мог отправить меня на лавку, а выбираться оттуда потом – не самое приятное и простое дело.