«Црвена Звезда» приобрела у «Мордовии» Ле Таллека и выкупила Дональда

Полузащитник "Мордовии" Дамьен Ле Таллек, а также полузащитник саранской команды Митчелл Дональд продолжат карьеру в составе "Црвены Звезды". Об этом сообщает mondo.rs.

Сумма трансфера Ле Таллека оценивается в 250 тысяч евро. По контракту француз будет получать от 200 до 400 тысяч евро в год.

Что касается Дональда, то за переход голландского полузащитника сербский клуб заплатил 140 тысяч фунтов. Контракт с хавбеком рассчитан на 2,5 года. Отметим, что Дональд выступает за "Црвену Звезду" на правах аренды с лета прошлого года, и теперь сербы активировали опцию выкупа.