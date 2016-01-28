Браво: «Гризманн отлично поработал над собой и теперь он является футболистом топ-класса»

Вратарь "Барселоны" Клаудио Браво восхищен игрой форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

"Гризманн приятно удивил меня. Он приходил в гости ко мне домой, я давал ему советы, когда видел, что он делает что-то не то. Антуан отлично поработал над собой и теперь он является футболистом топ-класса. Думаю, что уровень его игры позволит ему успешно выступать за "Барселону", - сказал Браво.

Стоит отметить, что Браво и Гризманн в течение нескольких лет вместе выступали за "Реал Сосьедад".