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    «Балтика» арендовала у ЦСКА Чернова

    Защитник московского ЦСКА Никита Чернов остаток сезона проведет в "Балтике". Игрок молодежной сборной России будет защищать цвета калининградского клуба на правах аренды.

    "Мы долго говорили с Никитой на тему его перехода. У нас есть практика, когда мы отдаем в аренду молодых футболистов, не играющих постоянно, если тренировочного процесса недостаточно для роста мастерства. Очень надеюсь, что Никита сможет получить важный игровой опыт в ФНЛ, поможет "Балтике" решить турнирные задачи.

    Я его попытался настроить на то, что и там нужно будет выдерживать конкуренцию, выглядеть максимально качественно, чтобы заработать место в основном составе", - прокомментировал аренду футболиста главный тренер армейцев Леонид Слуцкий.

    В текущем сезоне Чернов лишь трижды попал в заявку основной команды ЦСКА в Премьер-лиге и не принял участия ни в одном матче.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    27.01.2016 15:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 января 2016, 16:35

      Блин, легендарного игрока сборной России, участника матча с Австрией слили в глухую провинцию! Позор!!!

      -2
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      Рейтинг: +1608

      кто там > Aztec58 27 января 2016, 16:38

      вы то когда всех своих *супер* талантов из *супер* школы вернете из всех уголков России численность МСК раза в 2 увеличиться.

      1
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      Рейтинг: +64

      baltica > Aztec58 27 января 2016, 22:10

      Это в твоей деревне уже от черных не продохнуть..

      0
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      Рейтинг: +1608

      кто там 27 января 2016, 16:01

      зашибись. остаток сезона опять игнашевич и ко

      0
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      Рейтинг: +1

      pikmars 27 января 2016, 15:48

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      -3
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 27 января 2016, 15:39

      Удачи Никита)

      2
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