«Рубин» хочет купить Иванова

Казанский "Рубин" проявляет интерес к полузащитнику грозненского "Терека" Олегу Иванову.

"Рубин" намерен подписать Иванова в ближайшее время. В составе казанского клуба Иванов может заменить хавбека Благо, который, скорее всего, покинет команду зимой.

В нынешнем сезоне 29-летний Иванов провел 17 матчей в премьер-лиге и отдал 6 голевых передач. Его контракт с грозненским клубом рассчитан до июня 2017 года.

Ранее сообщалось, что Ивановым также интересуются ЦСКА и "Спартак", но "Терек" запросил за него порядка 10 миллионов евро, и московские клубы отказались от его покупки.