Де Росси назвал Манджукича «чертовым цыганом»

Во время противостояния "Ромы" и "Ювентуса" между полузащитником Даниэле Де Росси и нападающим Марио Манджукичем случилась перепалка, в результате которой итальянец нанес хорвату оскорбление на расовой почве.

Футболисты вели активную борьбу по ходу всей встречи, и на 30-й минуте полузащитник "волков" прокричал "молчать, чертов цыган!"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти не отрицает слова Де Росси, но заявил, что Манджукич сам оскорблял его игроков на протяжении всего матча, а Де Росси виноват лишь в том, что не прикрыл свой рот рукой.