АПЛ. «МЮ» уступил «Саутгемптону», «Лестер» разгромил «Сток Сити» и другие результаты

Во встречах 23-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" потерпел на своем поле минимальное поражение от "Саутгемптона", а один из лидеров "Лестер" разгромил "Сток Сити". В других поединках "Тоттенхэм" вырвал победу у "Кристал Пэлас", "Вест Бромвич" сыграл вничью с "Астон Виллой", "Уотфорд" победил "Ньюкасл", а "Сандерленд" разделил очки с "Борнмутом".

Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Остин, 87.

Лестер Сити – Сток Сити – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Дринкуотер, 42; 2:0 – Варди, 66; 3:0 – Уллоа, 87.

Кристал Пэлас (Лондон) – Тоттенхэм (Лондон) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Вертонген (автогол), 30; 1:1 – Кейн, 63; 1:2 – Алли, 84; 1:3 – Шадли, 90+5.

Вест Бромвич – Астон Вилла (Бирмингем) – 0:0 (0:0)

Уотфорд – Ньюкасл – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Игало, 46; 2:0 – Кэткарт, 58; 2:1 – Ласселлс, 71.

Сандерленд – Борнмут – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Афобе, 13; 1:1 – ван Анхольт, 45+1.

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