Бабаев: «Думбия хочет играть в ЦСКА, но «Рома» не желает отдавать его в аренду»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о загвоздках в переговорах с "Ромой" по поводу аренды нападающего Сейду Думбия.

"Надеюсь, что он еще может оказаться у нас. Мы общались буквально вчера. Ситуация сложная, но, пока открыто трансферное окно, все возможно. В чем проблема? Позиция "Ромы": клуб категорически не хочет отдавать его в аренду, несмотря на желание самого игрока и ЦСКА", – сказал Бабаев.

Напомним, что ивуариец провел в аренде в армейском клубе первую часть нынешнего сезона. В Премьер-лиге он провел 13 матчей, записав на свой счет пять голов и четыре результативных паса.