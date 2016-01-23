Агуэро: «Месси знает, что в Манчестере пляжа нет»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, что обсуждал Манчестер с игроком «Барселоны» Лионелем Месси.

«Он уже знает, что пляжа здесь нет. Я сказал ему, что большую часть свободного времени мы проводим дома. Мы играем каждые три дня, так что мы просто едим и отдыхаем между матчами, и поэтому погода особого значения не имеет. Я сказал ему, что Манчестер – идеальный город, потому что ты сидишь дома целый день и можно встретиться, выпить мате и поиграть вместе в футбол», – сказал Агуэро.