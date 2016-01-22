Маурисио: «Первые тренировки в «Зените» прошли очень интересно»

Полузащитник «Зенита» Маурисио поделился первыми впечатлениями от пребывания в составе своего нового клуба.

«Я очень рад этому приглашению, «Зенит» – это очень большая команда в России. Нужно продолжать работать, и все будет нормально. На сборах у всей команды хорошее настроение, все стараются мне помочь, это приятно. Первые тренировки прошли очень интересно. Думал, будет только беговая работа, но тренер сказал, что я приму участие и в двусторонней игре. Хочу найти квартиру в Петербурге, перевезти сюда семью. Скучаю по жене и ребенку», – сказал Марисио.