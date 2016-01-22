«Лестер» подписал игрока сборной Ганы

Полузащитник "Копенгагена" и сборной Ганы Даниэль Амарти стал игроком "Лестера".

Футболист прибыл в Англию на этой неделе, чтобы пройти медосмотр и уладить детали личного контракта, который рассчитан на четыре с половиной года. Ранее клубы договорились о сделке, сумма которой не разглашается.

"По всей Европе люди говорят о "Лестере", и все знают, как хорошо клуб выступает в АПЛ. Команда показывает восхитительный атакующий футбол, и я хочу быть его частью", – прокомментировал Амарти свой трансфер.