Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Аль-Жаиш»

«Зенит» в контрольном поединке на сборе в Катаре нанес разгромное поражение местному клубу «Аль-Жаиш». Все свои голы питерцы забили в последнюю десятиминутку матча.

Товарищеский матч

Зенит (Россия) – Аль-Жаиш (Катар) – 4:1 (0:1)

Зенит: Лодыгин (Кержаков, 46), Кришито, Иванов (Долгов, 57), Нету (Ломбертс, 26), Гарай (Зуев, 81), Анюков (Маурисио, 74), Гарсия, Юсупов (Зинков, 65), Данни (Андреев, 88), Халк (Поникаров, 88), Дзюба (Богаев, 65).

Голы: 0:1 – Ромарио, 29; 1:1 – Богаев, 84; 2:1 – Долгов, 86; 3:1 – Гарсия, 90; 4:1 – Зинков, 90.