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    Габулов, Смолов и Мамаев сыграли в пляжный футбол с Платини и Капелло

    На странице в Instagram голкипера московского «Динамо» Владимира Габулова появилось видео, на котором Федор Смолов, Павел Мамаев и сам Габулов сыграли в пляжный футбол с президентом УЕФА Мишелем Платини. Компанию французу составили известный в прошлом арбитр Пьерлуиджи Коллина и бывший футболист «Барселоны» Деку. Отметим, что арбитром матча был бывший наставник сборной России Фабио Капелло.

    Добавим, что из отпуска футболисты вышли на прошлой неделе.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    18.01.2016 13:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +51

      Lexx1k 18 января 2016, 16:32

      уверен что "песионеры" обыграли наших сборников...

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