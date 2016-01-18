«Интер» отказал «Зениту» в трансфере Гуарина

«Интер» не устроило предложение «Зенита» об аренде полузащитника Фредди Гуарина. Итальянцы хотят получить за хавбека солидную компенсацию, и в ближайшее время руководство миланской команды отправится на переговоры с представителями одного из китайских клубов, который готов заплатить за Гуарина 15-18 миллионов евро.

В текущем сезоне колумбиец сыграл в 16-ти матчах Серии А, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.