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    «Интер» отказал «Зениту» в трансфере Гуарина

    «Интер» не устроило предложение «Зенита» об аренде полузащитника Фредди Гуарина. Итальянцы хотят получить за хавбека солидную компенсацию, и в ближайшее время руководство миланской команды отправится на переговоры с представителями одного из китайских клубов, который готов заплатить за Гуарина 15-18 миллионов евро.

    В текущем сезоне колумбиец сыграл в 16-ти матчах Серии А, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Corrieredellosport

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    18.01.2016 13:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 19 января 2016, 10:32

      Короче Кришито уходит в Рому к Спалетти видимо, на его позицию нужен Гуарин, ну а план Б - Жирков.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Обер-КанцлерЪ 19 января 2016, 10:33

      Вот вам кстати готовая новость для бомбардира))

      0
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      Рейтинг: +500

      Baggio1986 18 января 2016, 19:22

      Он не стоит столько!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 января 2016, 18:14

      Короче, Интер, как тот таксист - только за двойной счётчик, ага.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      nikolsap 18 января 2016, 17:45

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      Рейтинг: +407

      18JG 18 января 2016, 17:31

      Слава Богу!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 18 января 2016, 14:52

      Грядет закат зенита))

      -2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 января 2016, 13:44

      Перейру купили,Гуарин не нужен

      1
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