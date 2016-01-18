Ари: «Если будет хорошее предложение, Веллитон вернется»

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал об отпуске и экс-нападающем «Спартака» Веллитоне.

- В каких бразильских городах отдыхали?

- В Форталезе и на юге Бразилии – Флорианополисе.

- Посоветуете, на какие пляжи ехать туристам?

- Я был на четырех, впервые посетил пляжи в штате Парана и Журере во Флорианополисе. Оба очень красивые.

- У вас много фото с Халком, Ромуло и Веллитоном. Все вместе отдыхали?

- Нет, просто так совпало. Я приехал в Форталезу на благотворительный матч. Там мы и встретились. И все эти фото сделали до, во время и после игры. То есть всего за пару дней.

- Мы давно ничего не слышали о Веллитоне. Говорят, он в Россию хочет вернуться.

- Если у него будет хорошее предложение из России, точно вернется. Дела у Веллитона сейчас идут хорошо, забивает много голов в Турции. Говорит, что сконцентрирован на футболе, держит себя в форме даже в отпуске. Со времен «Спартака» Веллитон не изменился, он остается бомбардиром, быстрым и умным футболистом. И не думайте, что хвалю его только потому, что он мой друг.