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    Виллаш-Боаш: «Трансферные новости еще могут появиться, нужно набраться терпения»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился своим мнением о первом новичке команды в 2016 году бразильском полузащитнике Маурисио.

    — Что скажете о новом игроке «Зенита» Маурисио?

    — Да, мы хотели укрепить эту позицию, и Маурисио отлично подошел нам. Это опытный футболист, он долго выступал за «Терек», практически всегда выходил в старте. К тому же он может быть эффективен и в обороне, и в нападении. Так что это хорошее приобретение. И к тому же он может быть заявлен в Лиге чемпионов.

    — Других трансферных новостей ждать стоит?

    — Рынок открыт до 31 января, так что посмотрим. Максим Митрофанов, Хенк ван Стее и Александр Дюков делают все, что возможно. Так что новости еще могут появиться, но нужно набраться терпения: совершать сделки на рынке в январе довольно непросто.

    Источник: ФК «Зенит»

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    17.01.2016 21:32
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