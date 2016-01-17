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    Бубнов: «Насколько мне известно, Ткачев даже не собирался переходить в ЦСКА»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал переход бывшего полузащитника "Кубани" Сергея Ткачева в ЦСКА.

    "Насколько мне известно, Ткачев даже не собирался переходить в ЦСКА. На момент проведения палаты по разрешению споров долгов перед ним у "Кубани" не было, зато была задолженность перед его агентами, чья комиссия была заложена в контракт игрока. А это запрещено. Между прочим, это те же самые агенты, которые у Дядюна 40 миллионов рублей забрали. У них еще в Казахстане были проблемы, с Меркелем, когда федерация заплатила за него, а он ни одного матча за сборную так и не сыграл. Такие вот персонажи", – рассказал Бубнов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.01.2016 11:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +118

      Лыков 17 января 2016, 12:37

      Бубнов пророк

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 января 2016, 11:49

      Говорил и говорю: российским футболом вертят криминально-коммерческие интересы весьма далёкие от потребностей самого футбола. И у этого криминала от футбола сильнейшее лобби в РФС, так и не давшее развернуться Толстых. Да и сейчас при Мутко позиции Гинера и К по-прежнему остаются незыблемыми. Так что впереди новые странности.

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      Рейтинг: +12314

      Вомбат > Aztec58 17 января 2016, 14:58

      Как же вы достали со своей мифологизацией толстых. Толстых и мутных - в одну камеру! Два сапога пара, отличие только в риторике.

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