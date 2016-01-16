Ловчев: «Карьера Мовсисяна в последнее время явно пошла под откос»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал переход нападающего «Спартака» Юры Мовсисяна в «Реал Солт-Лейк».

«Не знаю, каковы условия договоренностей для клубов, кто будет платить зарплату футболисту, но для Мовсисяна переход – хороший шаг, это что-то свежее в карьере, которая в последнее время явно пошла под откос. Мовсисян резко сдал, и под «сдал» я имею ввиду потерю скорости. У Юры было довольно много разных травм, что не может не отражаться на его главном сильном качестве – умении убежать, продавить и ударить. И по сути, Мовсисян из всех сезонов в «Спартаке» хорошо провел только первый полноценный, когда забил больше 10 голов. Сейчас же мало того, что и сам Юра сдал, да еще и «Спартак» играет немного в другой футбол, когда много контроля мяча, соперник садится глубоко и зон, чтобы убежать, не так много. И непонятно, за счет каких вообще качеств Юра может забивать. С другой стороны, если посмотреть на статистику, то Мовсисян в чемпионате забил три мяча – столько же, сколько и Зе Луиш, на которого и делали основную ставку и который сыграл побольше», - сказал Ловчев.