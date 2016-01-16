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    Деменко: «Переход Жиркова – промах селекционной службы «Зенита»

    Бронзовый призер чемпионата России-2001, бывший полузащитник сборной России Максим Деменко прокомментировал возможный переход в "Зенит» полузащитника «Динамо» Юрия Жиркова.

    «Зенит» в эти дни тоже в центре внимания. Скоро должны объявить о переходе Юрия Жиркова. Он сейчас помощник «Зениту»?

    — Смотря для чего? Жирков в отличии, например, от Анюкова постоянно играет на левом фланге. Надежно подменить Доменико Кришито, что в условиях лимита, возможно, делать придется часто, у Юрия получится это сделать лучше. Способен принести пользу он и в качестве атакующего полузащитника. Я знаю Жиркова, как очень профессионального и дисциплинированного футболиста. К тому же тяжелых травм у него не было. Поэтому на посильном для себя уровне он сыграет. Другое дело — усилит ли это «Зенит»? Вряд ли. По большому счету, его возможное приобретение больше похоже на желание заткнуть дыры. Да и тренеру, который возглавит «Зенит» после Виллаш-Боаша, он может и не пригодиться.

    Зачем тогда «Зенит» собирается подписать Жиркова, по нашим данным, на два с половиной года и с высокой в условиях кризиса зарплатой?

    — Допускаю, что «Зенит» и не хотел брать Юрия на такой срок. Видимо, для самого игрока это было принципиальным условием. Ему 32 — в этом возрасте короткие контракты невыгодны, хочется стабильности. Похоже, подходящей кандидатуры питерцы не нашли, вот и пришлось соглашаться на условия Жиркова.

    Это можно считать селекционной промашкой «Зенита»?

    — Да. Ведь Жирков — футболист возрастной. Как он будет выглядеть через год? Неизвестно... Вероятность, что вложения окупятся, мягко говоря, невелики. А ведь лимит ужесточен был полгода назад. По-моему, за это время в России все-таки можно было найти более молодого игрока, способного и сегодня помочь «Зениту», и с перспективой.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.01.2016 08:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 16 января 2016, 12:57

      Газпром-цирк открывает новый сезон.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      Ortaped79 16 января 2016, 10:56

      зенит обрастает жирком

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 16 января 2016, 09:18

      Юрик уже хрустальный

      -1
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