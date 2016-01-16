«Реал» готов потратить на трансферы 350 миллионов

"Реал" в зимнее трансферное окно готов потратить на усиление состава около 350 миллионов евро. Сообщается, что руководство мадридской команды решилось на дорогостоящие приобретения в январе из-за запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в четверг ФИФА.

Основными целями "Реала" являются вратарь Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), защитник Джон Стоунс ("Эвертон"), полузащитник Эден Азар ("Челси"), нападающие Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") и Гарри Кейн ("Тоттенхэм").