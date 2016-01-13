Билардо: «Месси не лучший игрок в истории, ведь он не выигрывал ЧМ»

Бывший главный тренер сборной Аргентины Карлос Билардо считает, что нападающего «Барселоны» Лионеля Месси нельзя назвать лучшим футболистом в истории, потому что он не выиграл чемпионат мира.

«Месси – один из лучших, но только на сегодняшний день, а не за всю историю футбола. Он целиком заслуженно получил «Золотой мяч»: думаю, в прошлом году он был намного лучше Роналду. Месси победил в огромном количестве турниров и завоевал признание болельщиков. Он – один из лучших. Но он не лучший, потому что не выигрывал чемпионат мира. Это очень трудно сделать», – сказал Билардо.