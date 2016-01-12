ЦСКА продолжает переговоры по Думбия

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб надеется продлить аренду нападающего "Ромы" Сейду Думбия.

"Новостей пока нет. Переговоры продолжаются. Мы предполагали, что с "Ромой" будет не просто договариваться. И летом было сложно, а сейчас и тем более. Пока ничего сказать не могу. Будем пытаться, мы рук не опускаем. Продолжаем контактировать с римлянами", – сказал Бабаев.

Напомним, что Думбия выступал за ЦСКА на правах аренды в первой половине сезона. На данный момент срок аренды закончился и римский клуб хочет продать футболиста. В этом сезоне 28-летний Думбия провел за ЦСКА 21 матч и забил 11 голов.