«Динамо» планирует расстаться с Самба зимой

Московское «Динамо» планирует расстаться с защитником команды Кристофером Самба в текущее зимнее трансферное окно. Как сообщает источник, руководство бело-голубых готово к продаже и аренде футболиста и даже рассматривает вариант с расторжением контракта.

Соглашение 31-летнего конголезца с клубом истекает через полгода. В текущем сезоне Самба не принял участия ни в одном матче «Динамо», пропустив вторую половину 2015 года из-за грыжи шейного отдела позвоночника. Также африканец не полетел с командой на первый зимний тренировочный сбор в Португалию. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в 8 миллионов евро.