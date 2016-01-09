«Челси» имеет самую большую зарплатную ведомость в АПЛ

Зарплатная ведомость "Челси"стала самой большой в АПЛ по итогам прошлого сезона. «Аристократы» потратили на зарплату игрокам 215,6 миллиона фунтов стерлингов, что на 25 миллионов больше, чем годом ранее. Такое увеличение связано с приходом высокооплачиваемых футболистов, таких как Диего Коста, Сеск Фабрегас.

На втором месте по этому показателю находится "Манчестер Юнайтед", потративший 203 миллиона, на десять миллионов меньше заплатил своим футболистам "Манчестер Сити". На четвертом месте находится "Арсенал", израсходовавший 192 миллиона.