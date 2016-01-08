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    Симонян: «Кержакова наверняка удивит уровень чемпионата Швейцарии»

    Полузащитник "Цюриха" Артем Симонян рассказал о том, какими словами он поприветствовал Александра Кержакова, который недавно присоединился к швейцарскому клубу.

    "Бил, бью и буду бить! Ну а если серьезно, сказал: "Добро пожаловать!" Уверен, что Саша приложит все силы для того, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Ну а "Цюрих", в свою очередь, поможет Кержакову пробиться в состав сборной России на чемпионате Европы. Что ждет Кержакова в "Цюрихе"? Конкуренция. Плюс Сашу наверняка удивит уровень швейцарского чемпионата. Безусловно, списывать Кержакова со счетов рано! Если футболист в 33 года ищет возможность показать себя в Европе, чтобы напомнить о себе главному тренеру сборной, это говорит о многом", – сказал Симонян.

    Также футболист оценил перспективы Кержакова в чемпионате Швейцарии.

    "В Швейцарии довольно молодые команды, но вот защитники как раз являются самыми возрастными, опытными футболистами. Но Саша – игрок очень высокого уровня, лучший бомбардир российского футбола. Сказать, что он сходу забьет 15 мячей, нельзя. Но мы будем ему всячески содействовать! А как получится на самом деле – посмотрим. В любом случае желаю ему удачи. И непременно помогу, чем смогу. О Кержакове у нас наслышаны, но Саше необходимо сразу доказать свой высокий уровень. Он с первых тренировок подтвердил свой класс, никаких проблем в коллективе нет".

    Источник: «Спорт день за днем»

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    08.01.2016 01:31
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