Суарес позволил себе расистское высказывание в адрес Диопа

В матче Кубка Испании нападающий «Барселоны» Луис Суарес спровоцировал удаление полузащитника «Эспаньола» Папакоули Диопа.

Суарес позволил себе высказывание в адрес Диопа, которое, как сообщает Sport со ссылкой на источники в «Эспаньоле», носило расистский характер. Диоп вступил в перепалку с уругвайцем и также оскорбил его, что было замечено судьей. В результате футболист «Эспаньола» получил красную карточку.

Напомним, Суарес был дисквалифицирован на восемь матчей за расистские высказывания в адрес Патриса Эвра, когда играл в «Ливерпуле».