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  • Суарес позволил себе расистское высказывание в адрес Диопа

Суарес позволил себе расистское высказывание в адрес Диопа

7 января 2016, 23:58
6

В матче Кубка Испании нападающий «Барселоны» Луис Суарес спровоцировал удаление полузащитника «Эспаньола» Папакоули Диопа.

Суарес позволил себе высказывание в адрес Диопа, которое, как сообщает Sport со ссылкой на источники в «Эспаньоле», носило расистский характер. Диоп вступил в перепалку с уругвайцем и также оскорбил его, что было замечено судьей. В результате футболист «Эспаньола» получил красную карточку.

Напомним, Суарес был дисквалифицирован на восемь матчей за расистские высказывания в адрес Патриса Эвра, когда играл в «Ливерпуле».

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Кубок Испания Барселона Эспаньол Диоп Папакоули Суарес Луис
Комментарии (6)
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Ramzes228
1452201191
суарес сам черный
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Asbjorn
1452203118
Негром назвал?
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Romio-xxx
1452218215
Суарес мелкая зубастая шавка!!!
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veltrener
1452221921
Срочно в зенит!
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Yellow 91
1452231340
Блядь, из мухи слона делают
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