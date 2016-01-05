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  • Веретенников: «Легионерам «Зенита» сложно искать мотивацию в РФПЛ»

Веретенников: «Легионерам «Зенита» сложно искать мотивацию в РФПЛ»

5 января 2016, 16:47
3

Главный тренер "Ротора" Олег Веретенников поделился мнением о выступлении "Зенита" в нынешнем сезоне.

– "Зенит" был очень близок к тому, чтобы выиграть все матчи в группе Лиги чемпионов. Согласитесь, это уровень.

– Соглашусь. Но мне кажется, что у легионеров "Зенита" больше мотивации в еврокубках. В европейской прессе постоянно мелькают фамилии игроков, которых якобы может продать "Зенит". Это и Халк, и Гарай, и Витсель. Не думаю, что это только разговоры. Люди помогают клубу заработать в Лиге, делая себе рекламу и создавая репутацию тех, кто делает результат на этом уровне. В России эти парни все уже выиграли и доказали. Там им сложнее искать мотивацию, а сама по себе наша Премьер-лига не тот турнир, где можно побеждать только на классе. Тут все тяжело достается – голы, очки, победы.

– "Зенит" прибавит весной? И насколько на деле велик разрыв между питерцами и "Ростовом", который сегодня занимает место, позволяющее клубу стартовать в Лиге чемпионов и заработать, латая свой бюджет?

– Не возьмусь судить о "Зените", не имея для этого серьезных данных о том, как будет комплектоваться состав команды этой зимой. Ясно, что покупок будет мало, но в Питере наверняка ищут варианты на рынке. Но при этом кого-то, наверное, придется продать, раз уж есть хороший спрос. Но тут на повестке дня возникает очень важный вопрос: кто работает с командой летом?! Если это Виллаш-Боаш, это одна ситуация, если он уходит – совсем другая. Я сужу по себе и клубу, в котором работал в последнее время.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Ротор Гарай Эсекьель Халк Витсель Аксель Виллаш-Боаш Андре Веретенников Олег
Комментарии (3)
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ZENIT GOAL
1452004070
А что,по сути,они в России выиграли?Только одно чемпионство,да и то с третьей попытки,когда не выиграть уже невозможно было.Всё совпало - и лёгкий календарь на старте,и везение в отдельных матчах,и провалы конкурентов.В ЛЧ повезло,группа в очередной раз без грандов,да и Валенсия с Лионом совсем развалились,теперь ещё примерно такая же Бенфика,а в четвертьфинале 100% "случайно выпадет" победитель пары Вольфсбург-Гент.
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