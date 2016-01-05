Веретенников: «Легионерам «Зенита» сложно искать мотивацию в РФПЛ»

Главный тренер "Ротора" Олег Веретенников поделился мнением о выступлении "Зенита" в нынешнем сезоне.

– "Зенит" был очень близок к тому, чтобы выиграть все матчи в группе Лиги чемпионов. Согласитесь, это уровень.

– Соглашусь. Но мне кажется, что у легионеров "Зенита" больше мотивации в еврокубках. В европейской прессе постоянно мелькают фамилии игроков, которых якобы может продать "Зенит". Это и Халк, и Гарай, и Витсель. Не думаю, что это только разговоры. Люди помогают клубу заработать в Лиге, делая себе рекламу и создавая репутацию тех, кто делает результат на этом уровне. В России эти парни все уже выиграли и доказали. Там им сложнее искать мотивацию, а сама по себе наша Премьер-лига не тот турнир, где можно побеждать только на классе. Тут все тяжело достается – голы, очки, победы.

– "Зенит" прибавит весной? И насколько на деле велик разрыв между питерцами и "Ростовом", который сегодня занимает место, позволяющее клубу стартовать в Лиге чемпионов и заработать, латая свой бюджет?

– Не возьмусь судить о "Зените", не имея для этого серьезных данных о том, как будет комплектоваться состав команды этой зимой. Ясно, что покупок будет мало, но в Питере наверняка ищут варианты на рынке. Но при этом кого-то, наверное, придется продать, раз уж есть хороший спрос. Но тут на повестке дня возникает очень важный вопрос: кто работает с командой летом?! Если это Виллаш-Боаш, это одна ситуация, если он уходит – совсем другая. Я сужу по себе и клубу, в котором работал в последнее время.