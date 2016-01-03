Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Газзаев: «На Евро-2016 у сборной России равная группа»

    Известный в прошлом тренер и футболист Валерий Газзаев высказал мнение, что в группе, в которую попала сборная России на Евро-2016 нет фаворитов и аутсайдеров.

    "Все соперники в группе приблизительно равны по силе. Эту группу можно сравнить с той, в которую попал ЦСКА в нынешней Лиге чемпионов. Вроде бы, на бумаге фаворитами были ЦСКА и "Манчестер Юнайтед", однако они заняли только 4-е и 3-е места, а в плей-офф вышли "Вольфсбург" и ПСВ".

    Тот факт, что английская команда выиграла все матчи в отборочном цикле является ярким показателем ее силы. Тем не менее я бы не стал ее особо выделять, поскольку сборные Уэльса и Словакии - тоже серьезные суперники.

    Гарет Бэйл, безусловно, суперзвезда мирового футбола. Но сборная Уэльса - это не только он. Я видел несколько матчей с участием валлийцев в отборочном турнире и могу сказать, что это очень опасный противник.

    Немало игроков высокого уровня и у сборной Словакии. Это и Мартин Шкртел из "Ливерпуля", это и Юрай Куцка из "Милана", это и Норберт Гьомбер из "Ромы", это и Марек Гамшик из "Наполи".

    То, что теперь сборную тренирует русскоязычный специалист - большой плюс. С приходом Слуцкого психологическая обстановка в сборной стала совсем другой. В игре команды появилась раскрепощенность, при этом чувствовалось, что футболисты выходили на поле с большой ответственностью, понимая, что главное - это результат. В четырех последних матчах отборочного цикла сборная России показала мощную, сильную игру, игроки действовали с запредельной самоотдачей, ведь права на ошибку у них не было. Ясно, что в этих матчах было не до красоты футбола. Мы вправе надеяться на то, что на чемпионате Европы сборная России продемонстрирует игру высокого качества", - сказал Газзаев

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.01.2016 14:43
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 3 января 2016, 20:20

      Очередная поездка за позором.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 января 2016, 19:45

      На фиг нам мнение -известного в прошлом - ???????????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 3 января 2016, 18:40

      Нынешней сборной вровень только Гиброалтар,Андорра, ну еще Сан Марино.Ха-ха!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11