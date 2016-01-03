Ловчев: «Ниасс не потянет в «Челси», а вот Промес - самое то»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал интерес «Челси» к нападающему «Локомотива» Умару Ниассе.

«Из того, что прочитал в эти дни по поводу Ниасса, в полной мере действительности соответствуют, думаю, только слова самого игрока о желании сыграть в «Челси». Важно, наверное, в таких делах иметь протекцию. У сенегальца в «Челси» может быть эта протекция в лице Дидье Дрогба.

На мой взгляд, Ниасс игрок замечательный, но не топ-уровня, нет уверенности, что потянет в «Челси». Много забивает, есть сильные качества, но для большой команды (а я уверен, «Челси» в следующем году вернется на самый верх английской лиги) нужны игроки исключительные. Как Дрогба, который мог сделать все сам. Ниасс все сам сделать не может. Если бы это был исключительный талант, он бы играл в свои 25 в хорошем клубе АПЛ.

А вот кто меня удивляет и кто бы, безусловно, мог пригодиться «Челси», так это Промес. Он все может сделать сам: пройти на скорости, сыграть индивидуально, отдать пас, он голистый, он бьет штрафные. Он умеет все, он стабильно и на очень высоком уровне проводит второй сезон. Я не припомню откровенно провальных матчем. В «Челси» есть Хиддинк, который знает возможности этого парня. Так что по отношению к Ниассу настроен скептически, а вот Промес - самое то», - сказал Ловчев.