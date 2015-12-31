Александр Кержаков: «Главная цель – вернуться в состав сборной России»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков, перешедший на правах аренды в швейцарский «Цюрих», рассказал о том, чего хочет достигнуть в 2016 году.

–​ Ваше главное спортивное желание на 2016 год?

– Самая главная цель – вернуться в состав национальной сборной России. Надеюсь, благодаря игре за «Цюрих» мне удастся это сделать.

– Когда вы принимали решение о переходе в «Цюрих», советовались с семьей? Или это было только ваше решение?

– Когда я рассказал родным и близким о варианте с «Цюрихом», никакой негативной реакции не встретил. Все были довольны и рады, что мне удастся получать игровую практику, играть в футбол.