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Погба: «После матча с «Блэкберном» решил уйти из «МЮ»

31 декабря 2015, 14:15
3

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба рассказал, что стало причиной его ухода из "Манчестер Юнайтед", которым руководил Алекс Фергюсон.

31 декабря 2011 года "МЮ" играл с "Бэкберном", в команде было много травмированных. Неманья Видич, Рио Фердинанд, Джонни Эванс и Крис Смоллинг отсутствовали. Майкл Кэррик должен был играть центрального защитника, поэтому прогнозировалось, что Погба выйдет в стартовом составе. Тем не менее, главный тренер манкунианцев выбрал странный вариант пары центральных полузащитников в виде Пак Джи Суна и Рафаэля.

"Это был очень тяжелый момент для меня, ведь я был влюблен в "МЮ". В матче против "Блэкберна некому было играть в центре, Скоулс уже закончил, а Флетчер был травмирован, я много работал, чтобы получить свой шанс. Но тренер мне говорил, что я далек от состава.

Когда я увидел Рафаэля в полузащите, то почувствовал большую обиду", - сказал Погба.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Италия Манчестер Юнайтед Ювентус Блэкберн Фердинанд Рио Пак Джи Сун Видич Неманья Кэррик Майкл Эванс Джонни Рафаэль Смоллинг Крис Погба Поль Фергюсон Алекс
Комментарии (3)
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кто там
1451560997
сейчас должен радоваться что свалил из этого глубоководного мешка) скоро перейдешь в еще более сильный клуб) а болельщикам смешно как муму лоханулся с Тевесом и Погбой)
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Dos_Santos
1451593485
САФ просто облажался. Позор ему. И калек одних после себя оставил
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anri1703
1451620781
хватит ныть нет худа без добра так чемпионом италии стал и раскрылся в юве
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