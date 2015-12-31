Погба: «После матча с «Блэкберном» решил уйти из «МЮ»

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба рассказал, что стало причиной его ухода из "Манчестер Юнайтед", которым руководил Алекс Фергюсон.

31 декабря 2011 года "МЮ" играл с "Бэкберном", в команде было много травмированных. Неманья Видич, Рио Фердинанд, Джонни Эванс и Крис Смоллинг отсутствовали. Майкл Кэррик должен был играть центрального защитника, поэтому прогнозировалось, что Погба выйдет в стартовом составе. Тем не менее, главный тренер манкунианцев выбрал странный вариант пары центральных полузащитников в виде Пак Джи Суна и Рафаэля.

"Это был очень тяжелый момент для меня, ведь я был влюблен в "МЮ". В матче против "Блэкберна некому было играть в центре, Скоулс уже закончил, а Флетчер был травмирован, я много работал, чтобы получить свой шанс. Но тренер мне говорил, что я далек от состава.

Когда я увидел Рафаэля в полузащите, то почувствовал большую обиду", - сказал Погба.