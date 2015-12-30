Фахриев: «Кверквелия, Камболов, Устинов, Портнягин раскрылись в главной команде «Рубина» благодаря работе с Ситчихиным»

Генеральный директор казанского «Рубина» Ильгиз Фахриев прокомментировал назначение на должность главного тренера молодежного состава команды Андрея Ситчихина, ранее работавшего в нижнекамском «Нефтехимике».

«Мы давно знаем Андрея Анатольевича по работе в Нижнекамске, внимательно следим за развитием его тренерской карьеры. Он вдумчивый и квалифицированный специалист, имеет категорию «PRO». Ситчихин обладает большим опытом работы с молодыми футболистами. Часть игроков, которые раскрылись в последнее время в главной команде, это и Кверквелия, и Камболов, и Устинов, и Портнягин, работали под руководством тренерского штаба в Нижнекамске вместе с Андреем Ситчихиным. Мы считаем, что Андрей Анатольевич именно тот специалист, который нужен молодежной команде «Рубина», – заявил Фахриев.

Напомним, что молодежная команда «Рубина» на данный момент занимает первую строчку в турнирной таблице молодежного первенства России, имея в своем активе 37 очков после 18 туров. Бывший наставник казанцев Юрий Уткульбаев этой зимой перешел на должность главного тренера в казахстанский «Актобе».