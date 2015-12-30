Адвокат футболиста «Динамо»: «Ильин с пеной у рта доказывал, что выпил только три бокала пива. Я ему не верю»

Юрий Чистов, адвокат футболиста московского «Динамо» Александра Ильина, спровоцировавшего аварию с двумя погибшими, у одного из которых осталось пятеро детей, рассказал о ситуации со своим клиентом.

«У Ильина признательные показания изначально, с первого дня. Сейчас идет следствие, по окончании следствия предъявится обвинение, будет суд. Обвинение по 264-й статье, части 6-й. До 9 лет.

Ильин сказал: я с часу ночи до четырех-пяти утра выпил три бокала пива. Это же вообще ни о чем. Он почти трезвый должен был выйти и доехать без проблем до дома. Я этому не верю. Я давно занимаюсь ДТП. Такая позиция для меня как для бывшего следователя и адвоката абсолютно неадекватная. От трех бокалов пива невозможно попасть в небытие и не помнить, что было. Но он мне с пеной у рта доказывал, что выпил только три бокала.

Я ему сразу сказал: «Саша, мое мнение: шансов быть невиновным нет. Я могу только помочь облегчить твою участь, получить минимальный срок при условии, что потерпевшие будут получать возмещение урона». Не обманываю его. Есть адвокаты-мошенники, которые обманывают клиентов, говорят: «Чтобы быть невиновным, нужно заплатить мне столько-то денег и сделать то-то». Я таким не занимаюсь.

Я ему сказал: если потерпевшие будут умолять суд строго не наказывать, то есть шанс получить условную меру наказания. Но для этого все потерпевшие должны собраться и сказать: «Уважаемый суд, строго не наказывайте, пусть остается на свободе и выплачивает малолетним детям». В этом и работа адвоката: дать направление, в котором можно получить самый оптимальный вариант наказания», - сказал Чистов.