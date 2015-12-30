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  • Адвокат футболиста «Динамо»: «Ильин с пеной у рта доказывал, что выпил только три бокала пива. Я ему не верю»

Адвокат футболиста «Динамо»: «Ильин с пеной у рта доказывал, что выпил только три бокала пива. Я ему не верю»

30 декабря 2015, 11:03
20

Юрий Чистов, адвокат футболиста московского «Динамо» Александра Ильина, спровоцировавшего аварию с двумя погибшими, у одного из которых осталось пятеро детей, рассказал о ситуации со своим клиентом.

«У Ильина признательные показания изначально, с первого дня. Сейчас идет следствие, по окончании следствия предъявится обвинение, будет суд. Обвинение по 264-й статье, части 6-й. До 9 лет.

Ильин сказал: я с часу ночи до четырех-пяти утра выпил три бокала пива. Это же вообще ни о чем. Он почти трезвый должен был выйти и доехать без проблем до дома. Я этому не верю. Я давно занимаюсь ДТП. Такая позиция для меня как для бывшего следователя и адвоката абсолютно неадекватная. От трех бокалов пива невозможно попасть в небытие и не помнить, что было. Но он мне с пеной у рта доказывал, что выпил только три бокала.

Я ему сразу сказал: «Саша, мое мнение: шансов быть невиновным нет. Я могу только помочь облегчить твою участь, получить минимальный срок при условии, что потерпевшие будут получать возмещение урона». Не обманываю его. Есть адвокаты-мошенники, которые обманывают клиентов, говорят: «Чтобы быть невиновным, нужно заплатить мне столько-то денег и сделать то-то». Я таким не занимаюсь.

Я ему сказал: если потерпевшие будут умолять суд строго не наказывать, то есть шанс получить условную меру наказания. Но для этого все потерпевшие должны собраться и сказать: «Уважаемый суд, строго не наказывайте, пусть остается на свободе и выплачивает малолетним детям». В этом и работа адвоката: дать направление, в котором можно получить самый оптимальный вариант наказания», - сказал Чистов.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Динамо Ильин Александр
Комментарии (20)
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Asbjorn
1451463178
Пусть сидит,по максимуму
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Niko
1451463438
ну да, тут садиться надо... Ничего себе Вы пьёте, господин адвокат. Три бокала это уже очень много!!! бытие, небытие, но за руль-это преступление. Не ужели не было денег на такси или трезвого водителя???
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vitvik
1451464076
Лучше честно кормить пятерых детей, чем просто сидеть и горевать.
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vladik12
1451464693
Какой-то подозрительно правильный адвокат.
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neveldomha
1451468003
АДМИНЫ ВЫ ХОТЬ НЕ ТУПИТЕ. ПИТЕРСКОГО ДИНАМО. П И Т Е Р С К О Г О.
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Rainbringer
1451472738
Адвокатскую тайну отменили уже? Или Юрий Чистов решил лицензии лишиться?
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Обер-КанцлерЪ
1451473044
Новость не футбольная. А по факту - за 2 покойников девять лет... это как-то мало. Пожизненный срок на урановых рудниках - вот это справедливо было бы. А пятерых сирот содержать за счет продажи имущества этого урода или его семьи.
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FanatSerj
1451479958
Да в Питере все сбухиваются, Ионов, Бухоров, вот это паренек, они там вообще в футбол играют? В Московском Динамо хоть Погребняк и вправду выпил один бакал пива.
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Дима1960
1451486603
Динамо,как динамо...короче Динамо.
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Chorch
1451494029
Расстреливать таких надо
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