Бубнов: «В России невыгодно бороться с договорными матчами, дело Тарасова сойдет на нет»

Эксперт Александр Бубнов прокомментировал заявление полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, что тот принимал участие в договорном матче. Специалист считает, что руководству российского футбола невыгодно бороться с коррупцией.

«Из слов Тарасова следует, что он сначала не знал, упирался, а потом подсказали, что это, мол, договорная игра и он отказался. И на второй тайм Тарасов якобы не вышел. Сейчас я почитал, что он отказывается от своих слов. В комитете по договорным матчам мы вели серьезные дела, но сейчас этим не занимаются. Комитета не существует. И как говорят многие функционеры, у нас договорняков нет. На самом деле и есть, и были. Помните игру «Урал» - «Терек», на меня потом обиделся президент «Урала» Иванов, за то, что этот матч разбирал. Он обиделся, типа, у нас были намеки на договорную игру! Но шум подняли пресса и букмекеры, а мы анализировали.

Как я рассуждал – если, как говорят, «Терек» сдал игру «Уралу», который в прошлом сезоне вылетал, и «Урал» возвращал долг, из-за этого пошел сыр-бор и РФС направил туда представителя Куликова... И я исходил из того, что шум поднялся и все так серьезно, раз ушел Гончаренко, ведущие игроки не вышли… А там были намеки, что Гончаренко не соглашался с ситуацией. Я что говорил – «Урал» и «Терек» не могли выиграть, потому что сказали бы, что это договорняк. Вот и сыграли вничью.

Сейчас Тарасов уже говорит, что ничего не помнит. Но он же раньше сказал, что его заменили в том матче, и нужно разбираться задним числом. Задний ход он дал потому, что запахло жареным. Срока давности тут нет, в Италии и дела десятилетней давности разбирают. Мутко, когда его спросили, сказал, что Тарасова сейчас вызовут на КДК и будут разбираться. Так и хочется сказать Виталию Леонтьевичу: «А когда «Терек» сыграл с «Крыльями», и матч показывали на всю страну, и говорили, что он договорной, и вы заявили, что вам стыдно, почему вы с тем матчем не разбирались?» А сейчас будете с Тарасовым разбираться! Вы сами с собой разберитесь! А то, что Мутко знает, что в российском футболе игрались договорные матчи, я больше чем уверен. И что значит – ему стыдно? Что он хотел этим сказать? И тот матч показали сначала с комментатором, а потом в записи – и без диктора… Просто пустили, чтобы посмотрели на это безобразие. И потом Мутко сказал про «стыдно». Так если стыдно, так разбирайтесь! А сейчас с Тарасовым хотят разбираться. В России не хотят бороться с договорными матчами, потому что невыгодно. Это целая система, которая давно работает и решает турнирные задачи. Это дело Тарасова сойдет на нет. И никто заниматься этим не будут. Пока бороться с коррупцией не будут, развиваться он тоже не будет", - считает Бубнов.