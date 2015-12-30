«ПСЖ» может предложить контракт Бускетсу

«ПСЖ» рассматривает вариант приобретения защитника «Барселоны» Серхио Бускетса. В испанце парижане видят будущую замену Тиаго Мотте. В данный момент между игроком и каталонским клубом идет процесс переговоров относительно нового контракта. Ранее Бускетс заявлял, что не намерен покидать «Барселону».

В нынешнем сезоне Бускетс провел 24 поединка, сделав три результативные передачи и получив пять предупреждений. Настоящее соглашение защитника с «Барселоной» рассчитано до лета 2019-го года.