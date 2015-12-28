Матей может сменить «Волынь» на «Кубань»

Как утверждает Digi Sport, ряды «Кубани» могут пополниться хавбеком «Волыни» Флорентином Матеем. В число претендентов на 22-летнего румына также входят «Фиорентина» и «Мальме».

«Мое соглашение с «Волынью» завершится летом. Единственным шансом клуба выручить хоть какие-нибудь деньги является моя продажа зимой. Я чувствую себя счастливым от того, что более сильные клубы следят за моими успехами. Если говорить о чемпионате, то мой выбор пал бы на Германию», – сказал Матей.

В текущем розыгрыше чемпионата Украины полузащитник принял участие в 15-ти матчах, забив шесть мячей (пять – с пенальти) и отдав пять голевых передач.