Освальдо может вернуться в чемпионат Италии

Форвард «Порту» Пабло Освальдо может вернуться в Италию. По словам его агента Дарио Декуда, 29-летний игрок имеет интересные предложения из итальянского чемпионата. Ранее сообщалось, что нападающий намерен перебраться на родину в Аргентину, где им интересуется "Бока Хуниорс".

"Разрыв соглашения с «Порту» маловероятен, потому что предложения «Бока Хуниорс» недостаточно. По окончании новогодних праздников Освальдо вернется в Португалию, где останется до июня. Хотя у него имеется пара интересных предложений из Италии. Поглядим, что произойдет до закрытия трансферного окна второго февраля", – заявил Декуд.

В текущем сезоне Освальдо принял участие в восьми играх "Порту" и забил один гол.