В Красноярске ждут отставки руководства "Енисея"

Президент "Енисея" Виктор Кардашов и директор клуба Владимир Евтушенко в ближайшее время могут покинуть свои посты. Об этом в пресс-центре sibnovosti.ru заявил депутат законодательного собрания Красноярского края Анатолий Быков, который сейчас имеет большое влияние в развитии местного спорта.

«Мы за развитие спорта, за футбол. И с губернатором Виктором Александровичем (Толоконским-прим. "Бомбардир") об этом договорились. Я ему всячески помогаю. И тренера нового (Омари Тетрадзе, прим. "Бомбардир") я привез в клуб. До этого 5 лет не ходил на матчи. В этом году 6 раз пришел – 6 раз выиграли. Мы должны помогать этой команде, потому что ее развалили. Я думаю, сегодняшнее руководство клуба ничего не делало для того, чтобы футбол развивался. Будут очень серьезные перемены. И мы должны навести там должный порядок! Потому что футболисты получать должны зарплату ту, которую они заслуживают. Я убежден, что некоторые люди под столом делились, потому что те, кто в запасе получает двести тысяч, а основной двадцать пять тысяч. Куда это годится?», - поделился Быков.