Яровинский: «Страндберг остается в ЦСКА»

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский рассказал о судьбе форварда Карлоса Страндберга, а также об интересе к нигерийцу Оланаре.

«Страндберг остается в ЦСКА. В аренду отдавать его не планируем. Учитывая, что у нас сейчас остаются только два нападающих - Панченко и Страндберг, какое-то игровое время швед должен получить.

Форвард «Гуанчжоу Фули» Оланаре? В услугах этого нападающего мы не заинтересованы. Летом, не скрою, интерес к нигерийцу был. Думбия остается в приоритете», - рассказал Яровинский.

Напомним, что Страндберг провел осеннюю часть чемпионата России на правах аренды в составе «Урала».