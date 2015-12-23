Яровинский: «Страндберг остается в ЦСКА»

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский рассказал о судьбе форварда Карлоса Страндберга, а также об интересе к нигерийцу Оланаре.
«Страндберг остается в ЦСКА. В аренду отдавать его не планируем. Учитывая, что у нас сейчас остаются только два нападающих - Панченко и Страндберг, какое-то игровое время швед должен получить.
Форвард «Гуанчжоу Фули» Оланаре? В услугах этого нападающего мы не заинтересованы. Летом, не скрою, интерес к нигерийцу был. Думбия остается в приоритете», - рассказал Яровинский.
Напомним, что Страндберг провел осеннюю часть чемпионата России на правах аренды в составе «Урала».
Источник: «Спорт день за днем»
рытые пасы и удары по воротам из разных положений и позиций,игра головой.И главное внушить ему напор и бесстрашие!Будет классный игрок!