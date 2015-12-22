Летом Гончаренко предлагали возглавить «Лудогорец»

Агент Мирчо Димитров рассказал, что прошедшим летом вел переговоры с нынешним тренером ЦСКА Виктором Гончаренко, предлагая ему пост наставника «Лудогорца».

«Летом мною были проведены переговоры с Гончаренко, я предложил ему стать главным тренером «Лудогорца», однако договоренности мы так и не достигли. В данный момент он является помощником наставника ЦСКА, а в ближайшем будущем может возглавить армейский клуб», – приводит слова Димитрова Novsport.

Гончаренко в своей карьере тренировал такие клубы, как БАТЭ, «Кубань» и «Урал». Сейчас он помогает Леониду Слуцкому в тренерском штабе ЦСКА.