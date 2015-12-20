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    Ван Стее: «Де Йонг усилит «Зенит»

    Технический директор «Зенита» Хенк ван Стее рассказал, кто из голландских игроков входит или входил в сферу интересов питерского клуба.

    «Джорджиньо Вейналдум, Мемфис Депай и Йетро Виллемс также находились в списке наших интересов. А де Йонг в нем и сейчас. Я следил за его выступлением со времен "Де Графсхапа" и уверен, что он станет усилением для нашей команды. Люк – прекрасный форвард, готовый к переходу в клуб из другой страны», – сказал ван Стее.

    В 16-ти встречах текущего сезона де Йонг 14 раз поражал ворота соперников ПСВ.

    Источник: Telegraaf.nl

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    20.12.2015 20:48
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    Комментарии (3)
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    narkozanos
    1450640454
    ага,а то Витсель не знает уже как ему слиться из зенита
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    uviollabu
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    ologreds
    1694996557
    numo452574
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