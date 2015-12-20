Ковтун: «Янбаев – лучший защитник России по итогам 2015 года»

Главный тренер «Тосно», в прошлом защитник московского «Спартака», Юрий Ковтун рассказал, кто на его взгляд является лучшим защитником в России по итогам 2015 года.

«Мое мнение: лучшим защитником в России по итогам 2015 года является Ренат Янбаев. Очень мобильный фланговый игрок с хорошей подачей слева и умением своевременно подключиться к атаке. При этом, Янбаев не оставляет свободных зон в защите и практически не проигрывает единоборства. Ренат играет плотно, жестко, но без большого количества нарушений, несмотря на свою цепкость. На второе место поставлю Игоря Смольникова, а на третье – Сергея Игнашевича», - сказал Ковтун.