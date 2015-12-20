Агент Селезнева: «Женя хочет покинуть Украину»

Агент нападающего «Днепра» Евгения Селезнева Вадим Шаблий рассказал о карьерных перспективах футболиста.
– Вчера появилась информация, что «Сент-Этьен» интересуется Евгением Селезневым. Как сам Евгений воспринял такую весть, и как он настроен?
– Это хорошая новость, Женя хочет покинуть Украину.
– Кроме «Сент-Этьена», к Селезневу кто-то проявляет интерес?
– Да. Могу сказать, что сейчас у него больше пяти предложений. У Жени по контракту в «Днепре» осталось только полгода, поэтому люди выходят на Селезнева, ведь он – интересный нападающий с хорошими показателями.
– С «Днепром» ведутся переговоры о новом контракте?
– Да, идет такой разговор, – приводит слова Шаблия Sport Arena.
В нынешнем сезоне УПЛ Селезнев провел 16 матчей, в которых забил десять голов и сделал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро.