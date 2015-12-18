Алханов: «Рыбус доиграет контракт в «Тереке», а Маурисио уедет в Европу»

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов рассказал об изменениях в команде, которые ее ожидают в ближайшее трансферное окно.

«Я очень многим уже повторял, что официально по поводу Олега Иванова и Андрея Семенова в клуб никто не обращался. В том числе «Зенит». По крайней мере я об этом ничего не знаю.

Мацей Рыбус и Маурисио? У Рыбуса контракт до июня, этот сезон он точно доиграет в «Тереке». Соглашение с Маурисио истекает в конце декабря, он команду, к сожалению, покидает. Известно ли, куда бразилец переходит? Пока нет, но скорее всего, уедет в Европу. По крайней мере Жозе так говорит.

Ну, наверное, будем искать им замену. Если получится, то будет пополнение. Будет ли это россиянин? Честно говоря, не ко мне вопрос. У нас этими вопросами занимается главный тренер», - заявил Алханов.

После 18 туров российской Премьер-лиги «Терек» занимает в турнирной таблице седьмое место. На счету команды из Грозного 28 очков.