Яхович: «Был готов перейти во «Фрайбург»

Нападающий "Крыльев Советов" Адис Яхович рассказал о своем сорвавшемся переходе в немецкий «Фрайбург».

- Вы забили в прошлом сезоне 12 голов, вас звали в другие клубы?

- На 90% был готов переход во «Фрайбург», но в итоге клуб вылетел во вторую Бундеслигу, а «Крылья» как раз вышли в Премьер-лигу. Было еще несколько контактов, но у меня была травма и до серьезного разговора не дошло.

- «Фрайбург» сейчас активно рвется назад, занимает первое место.

- Нет-нет, я пока здесь и не думаю ни о какой другой команде. Случится трансфер, значит, случится, но все мои мысли о «Крыльях».