«Зенит» предложил Митрюшкину долгосрочный контракт

"Зенит" продолжает рассматривать варианты укрепления своего состава, в том числе и за счет молодых футболистов. В сферу интересов клуба из Санкт-Петербурга попал голкипер столичного "Спартака" Антон Митрюшкин. 19-летнему вратарю был предложен долгосрочный контракт. Стоит отметить, "Спартак" не намерен отпускать своего игрока – с ним ведутся переговоры о продлении трудового соглашения. Напомним, что текущий контракт между сторонами рассчитан до 2016 года.

В нынешнем сезоне Митрюшкин провел четыре матча за "Спартак-2" в ФНЛ и пропустил в этих играх четыре мяча.