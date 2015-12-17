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«Зенит» предложил Митрюшкину долгосрочный контракт

17 декабря 2015, 13:55
14

"Зенит" продолжает рассматривать варианты укрепления своего состава, в том числе и за счет молодых футболистов. В сферу интересов клуба из Санкт-Петербурга попал голкипер столичного "Спартака" Антон Митрюшкин. 19-летнему вратарю был предложен долгосрочный контракт. Стоит отметить, "Спартак" не намерен отпускать своего игрока – с ним ведутся переговоры о продлении трудового соглашения. Напомним, что текущий контракт между сторонами рассчитан до 2016 года.

В нынешнем сезоне Митрюшкин провел четыре матча за "Спартак-2" в ФНЛ и пропустил в этих играх четыре мяча.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Митрюшкин Антон
Комментарии (14)
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RealDiMoNMadrid
1450352240
Блин, не дайте сгинуть очередным талантам России!
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Зенит*SPB
1450353128
не понимаю руководство Зенита,зачем покупать молодого голкипер!!!есть Лодыгин есть Кержаков,и молодняк присутствует не плохой!!!
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18JG
1450353759
Да вы офигели?! У нас два классных кипера + три молодых, три! Бабурин, Васютин, Рудаков. Солить будем?
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С-Пб on-line
1450354634
Это вброс!
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алекс88
1450357902
Так то еще и малафеев есть,надо тогда всех вратарей скупить,чтоб у соперников полевые игрочишки стояли
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порт
1450360197
Ну ясно же что липа, и не лень же было кому то писать всё это.
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vyacheslaff
1450362788
Перед тем как поймут, что не умеют подписывать контракты, в Спартаке потеряют человек 10-15 будущих звезд..
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maygli
1450458130
А смысл? Опять сидеть на скамейке или в Зените-2 играть?
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