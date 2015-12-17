Гвардиола вновь обвинил врача «Баварии» в повышенном травматизме

Главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола недоволен работой медицинского штаба команды.Гнев наставника вызвала очередная травма полузащитника Франка Рибери во время матча Лиги чемпионов с загребским "Динамо", из-за которой французу придется пропустить не менее двух месяцев. По мнению Гвардиолы, отвечать за это и ряд травм других игроков должен врач Фолькер Браун.

Напомним, ранее из-за конфликта с тренером, команду покинул доктор Ханс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт, который руководил медицинской службой клуба 31 год.