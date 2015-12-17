Тренер «Вильярреала» заставил футболиста играть с вывихнутым плечом

Защитник «Вильярреала» Эрик Бертран по ходу матча 15-го тура Примеры с «Реалом»(1:0) вывихнул плечо, но, по требованию главного тренера команды Марселино, остался в игре. Врачи показывали, что ивуарийцу нужна замена, но тренер отказал.

«Просто вправьте его, и все будет хорошо. Пожалуйста, парень, еще десять минут. Ты нужен команде», – сказал Марселино.

После очередного единоборства Бертран не смог продолжить игру и на 84-й минуте был заменен. Марселино не подошел к футболисту, чтобы поблагодарить его за игру.