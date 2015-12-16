Кубок Испании. «Райо Вальекано» выбил «Хетафе» и другие результаты

В ответном матче 1/16 Кубка Испании «Райо Вальекано» проиграл «Хетафе» со счетом 3:1, но вышел в четвертьфинал за счет выездного гола. У победителей отличись Леон, Вергини и Васкес, гол «Райо» на счету Бангура.

В других ответных встречах «Эйбар» сумел отыграть у «Понферрадины» три безответных мяча, пропущенных в первом матче, и пробился в следующий этап, а «Атлетик» уничтожил «Линенсе» .

Кубок Испании. 1/16 финала. Ответные матчи

Хетафе – Райо Вальекано – 3:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Леон, 8; 2:0 – Вергини, 22; 3:0 – Васкес, 31; 3:1 – Бангура, 52.

Эйбар – Понферрадина – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бастон, 45; 2:0 – Энрич, 62; 3:0 – Верди, 73; 4:0 – Арруабаррена (с пенальти), 85.

Удаление: Беррокал, 30.

Атлетик – Линенсе – 6:0 (1:0)

Голы: 1:0 – де Маркос, 9; 2:0 – Эрасо, 49; 3:0 – Этчейта, 56; 4:0 – Сола, 62; 5:0 – Гарсия, 67; 6:0 – Рико, 89.

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